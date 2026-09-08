Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda aşı stantlarında eksik aşılar kontrol edildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda aşı stantlarında eksik aşılar kontrol edildi

Bayburt\'ta Halk Sağlığı Haftası\'nda aşı stantlarında eksik aşılar kontrol edildi
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3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurdukları stantta vatandaşların aşı takvimlerini ve e-Nabız kayıtlarını inceledi. Eksik aşısı bulunanlar, aile hekimlerine yönlendirilirken, aşıların önemi ve ücretsiz uygulamalar hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşılar ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Kurulan stantta vatandaşların aşı takvimleri ile e-Nabız üzerinden aşı durumları kontrol edilerek eksik aşısı bulunanlar aile hekimlerine yönlendirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, aşıların hastalıklardan korunmadaki rolü ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vatandaşlarla anlatıldı.

Çalışma sırasında vatandaşların aşı takvimleri incelenirken e-Nabız sistemindeki aşı bilgileri de kontrol edildi. Aşısı eksik olan vatandaşlara aile hekimlerine başvurmaları konusunda yönlendirme yapıldı.

Ücretsiz aşı uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilecekleri aktarıldı. Standa gelen vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, E-Nabız, 9 Eylül, Bayburt, Sağlık, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda aşı stantlarında eksik aşılar kontrol edildi - Son Dakika

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