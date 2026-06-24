Bayburt'ta 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyasıyla vatandaşlara sağlık taraması - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyasıyla vatandaşlara sağlık taraması

Bayburt\'ta \'Hareket Yaşını Öğren\' kampanyasıyla vatandaşlara sağlık taraması
24.06.2026 08:01
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında il merkezinde stantlar kurarak vatandaşlara denge, kavrama kuvveti ve otur-kalk testleri uyguluyor. Testlerde düşük performans gösterenler fizyoterapistlere yönlendirilirken, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapılıyor. Etkinlik 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bayburt'ta 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında vatandaşlara yönelik denge, kavrama kuvveti ve otur-kalk testleri devam ediyor.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışma çerçevesinde Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il merkezinin farklı noktalarında taramalar yapıyor.

10 Haziran'da başlayan ve 10 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan etkinlikte Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Camii önü, Gençosman Parkı girişi, Gençosman Mahallesi ve 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi noktalarda stant çalışmaları yürütüldü.

Stantlarda vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulandı. Yapılan değerlendirmelerde test sonuçları düşük seviyede çıkan vatandaşlar, danışmanlık ve takip hizmeti alabilmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde görev yapan fizyoterapistlere yönlendirildi.

Çalışmada, fiziksel aktivitenin önemi, düzenli hareket alışkanlığı ve sağlıklı yaşam konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyasıyla vatandaşlara sağlık taraması - Son Dakika

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