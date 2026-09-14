Bayburt'ta sağlık programında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta sağlık programında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı

Bayburt\'ta sağlık programında öğrencilerin yüzde 23,5\'ine ulaşıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı. Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde yüzde 10 olarak belirlenen hedefin üzerine çıkılması dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi verildi.

Bayburt'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı. Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde yüzde 10 olarak belirlenen hedefin üzerine çıkan Bayburt'taki çalışmalar dolayısıyla Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen programla ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlıklarının artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi konular işleniyor.

Programda çocukların edindikleri sağlık bilgilerini aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları teşvik edilerek birer 'Sağlık Elçisi' olmaları hedefleniyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerle çocukların sağlık konularındaki farkındalıklarının artırılması sağlanıyor.

Bayburt'ta program kapsamında yürütülen çalışmalarla yüzde 23,5 oranında öğrenciye ulaşılması dolayısıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Koordinatörü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun ve ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

Belgeler, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından verildi. Sivlim, çalışmalarda emeği bulunan eğitimciler ve koordinasyon ekibine başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta sağlık programında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

10:19
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar Gökhan Kırdar’la “Cendere“ şovu
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la "Cendere" şovu
09:38
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:28:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt'ta sağlık programında öğrencilerin yüzde 23,5'ine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement