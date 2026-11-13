Bayburt\'ta sağlık projesi kapsamında Konursu İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağız-diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilerin sağlık bilincini küçük yaşlarda kazanmalarını amaçlayan etkinliklerde çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetlere de yer verildi. Çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri hijyen alışkanlıkları ve hastalıklardan korunma yolları da anlatıldı.

Çalışmalarla öğrencilerin sağlık konularında bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amaçlanıyor.