Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunulacak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.00-21.00 saatleri arasında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Yazar ise 17.00-20.00 saatleri arasında hasta kabul edecek.

Her iki poliklinik için hasta kayıtları, hastanenin acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak.