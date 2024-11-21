Bebeğin Kalbindeki Açıklık Ameliyatla Kapatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bebeğin Kalbindeki Açıklık Ameliyatla Kapatıldı

Bebeğin Kalbindeki Açıklık Ameliyatla Kapatıldı

Niğde'de 12 günlük bebeğin kalbindeki iki atardamar arasındaki açıklık başarılı bir operasyonla kapatıldı.

21.11.2024 17:17
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 günlük bebeğin kalbinde iki büyük atardamar arasındaki açıklık ameliyatla kapatıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kalp ve Damar Cerrahi uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Faruk Serhatlıoğlu, uzman Dr. Mehmet Kağan Usca ile Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz ve uzman Dr. Mustafa Koyuncu, Doç. Dr. Halil Değirmencioğlu'nun görev aldığını operasyonda, 1200 gram ağırlığındaki 12 günlük bebeğin kalbindeki iki büyük atardamar arasında bulunan açıklık, başarılı operasyonla kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, kentin üçüncü basamak hastanesi olarak üst düzey operasyonların gerçekleşmesinde hekimlerin özverilerinin büyük olduğunu belirtti.

Birçok özellikli ameliyatları hastanede gerçekleştirmeye başladıklarını vurgulayan Doğan, "Hastanemizde son yıllarda hekimlerimiz tarafından başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu tarz başarılı operasyonların arkasında işlerini özveriyle yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın olduğu büyük bir ekip var. Bu vaka hastanemizde bu tür operasyonların başarıyla yapılabildiğini gösteren bir örnek." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu da bu tür operasyonların ülkede ancak belirli merkezlerde alanında tecrübeli ekip tarafından gerçekleştirilebildiğini aktararak, "Hastanemizde daha önce bir kez bu operasyonu yapmıştık. Ancak 1200 gram ağırlığındaki bebekte ilk kez gerçekleştirme imkanımız oldu. Hastamız, şu an yeni doğan yoğun bakım servisimizde takip edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bebeğin Kalbindeki Açıklık Ameliyatla Kapatıldı - Son Dakika

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