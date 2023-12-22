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Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Dikkat! - Son Dakika
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Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Dikkat!

Bebeklerde burun tıkanıklığı oldukça yaygın bir durumdur. Burun tıkanıklığı bebeğin beslenme ve uyku düzenini etkileyebilir. Burun tıkanıklığıyla başa çıkmak için bazı öneriler vardır.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Dikkat!
22.12.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:07
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Bebeklerde burun tıkanıklığının oldukça yaygın bir durum olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Burun tıkanıklığında genellikle bebeğin burnundan hışıltılı bir ses çıkar ve bebeğin emerken zorlanmasına, beslenirken güçlük çekmesine ve uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bu da bebekte huzursuzluğa yol açar" dedi.

Bebeklerde burun tıkanıklığının nedenlerine değinen Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Bebeklerin küçük burun pasajları olduğu için burunları hızla tıkanabilir. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığına bağlı olarak burun içindeki küçük damarların şişmesi; toz, küf ve hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak gibi durumlar burun tıkanıklığına yol açabilir. Bunun yanı sıra, bebeklerde diş çıkarma sürecinde de burun tıkanıklığı ve hafif ateş görülebilir" diye konuştu.

BURUN TIKANIKLIĞIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER

Bebeklerde burun tıkanıklığını gidermek için bazı önerilerde bulunan Seringeç, "Bebeklerde burun tıkanıklığı rahatsız edicidir çünkü bebekler ağızlarıyla nefes almayı tam beceremezler. Bu nedenle burun tıkanıklığı ile mücadele önemlidir. Serum fizyolojik uygulama yapılabilir. Nazal bir aspiratör ile bebeğin burnundaki fazla sıvı temizlenebilir. Bebeğin yatağını hafifçe yükselterek başı yukarda tutmak da burun tıkanıklığını hafifletebilir. Fakat burun tıkanıklığı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, mutlaka doktora götürülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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