Bebeklere Tıbbi Mama Desteği

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerin gelişimine yönelik 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi yaptığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tıbbi mama desteği ile minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon TL tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" dedi.