Bel Kireçlenmesi Erken Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir

Sağlık

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, bel ağrısının ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu belirterek, bel kireçlenmesinin özellikle ileri yaş ve hareketsiz yaşam tarzına sahip bireylerde yaygın görüldüğünü ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, erken tedavi edilmeyen bel kireçlenmesinin omurgada kalıcı hasara yol açabileceğini aktardı.

Kaya, bel kireçlenmesinin, omurgadaki eklemlerdeki aşınma ve yıpranmanın sonucu olduğunun ve hastaların çoğunun bu durumu yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ettiğini ancak tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak, "Bel kireçlenmesi, ilerleyen yıllarda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile hastalarımızın ağrıları hafifletilebilir ve günlük yaşamlarına daha rahat devam edebilirler." ifadelerini kullandı.

Bel kireçlenmesinin en yaygın belirtisinin, belde hissedilen ağrı ve sertlik olduğunu belirten Kaya, "Bunun yanı sıra bacaklarda uyuşma veya karıncalanma hissi de hastaların karşılaştığı şikayetler arasında yer alır. Bel ağrısının uzun süre geçmemesi durumunda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir." açıklamalarında bulundu.

Kaya, bel kireçlenmesinin tedavisinin hastalığın evresine bağlı olarak değiştiğini belirtti.

Erken dönemde yapılan fizik tedavi, egzersiz programları ve ilaç tedavileriyle hastaların ağrılarının kontrol altına alınabileceğine dikkati çeken Kaya, ilerleyen durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti.

"Tedavi edilmediğinde cerrahi müdahale gereksinimi daha da artar"

Kaya, "Erken dönemde tedavi edilmeyen bel kireçlenmesi, omurgadaki eklem ve disklerde kalıcı hasara yol açabilir. Bu durum, ağrının daha şiddetli hale gelmesine, hareket kısıtlılığına ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma gibi sinir sıkışması belirtilerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, tedavi edilmediğinde cerrahi müdahale gereksinimi daha da artar." değerlendirmelerinde bulundu.

Bel ağrılarının önlenmesinde bel çevresindeki kasların güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bel bölgesindeki kaslar, omurgayı destekleyen en önemli yapı taşlarıdır. Bu kaslar güçlendirildiğinde, omurga üzerindeki baskı azalır ve ağrılar hafifler. Özellikle karın ve sırt kaslarının düzenli olarak çalıştırılması, bel kireçlenmesinin ilerlemesini engellemeye yardımcı olabilir. Kişiye özel egzersiz programları bel sağlığını korumada büyük rol oynar. Fizik tedavi uzmanları veya ortopedistler tarafından önerilen egzersizler, bel çevresindeki kasları güçlendirerek omurgaya binen yükü hafifletir ve uzun vadede bel ağrılarının önlenmesine katkı sağlar."

Kaya, bel sağlığını korumanın en önemli yollarından birinin düzenli egzersiz yapmak olduğuna işaret ederek, "Hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, bel kireçlenmesinin önüne geçmek için büyük önem taşır. Ayrıca, aşırı kilo almak ve yanlış duruş alışkanlıkları bel sağlığını olumsuz etkiler. Belinize dikkat edin, sağlıklı bir omurga için doğru yaşam biçimini seçin." ifadelerini kullandı.