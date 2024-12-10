Bel Kireçlenmesi Erken Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bel Kireçlenmesi Erken Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir

Doç. Dr. Özcan Kaya, bel ağrısının ciddiyetine vurgu yaparak erken tedavi ve egzersizin önemini belirtti.

10.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, bel ağrısının ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu belirterek, bel kireçlenmesinin özellikle ileri yaş ve hareketsiz yaşam tarzına sahip bireylerde yaygın görüldüğünü ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, erken tedavi edilmeyen bel kireçlenmesinin omurgada kalıcı hasara yol açabileceğini aktardı.

Kaya, bel kireçlenmesinin, omurgadaki eklemlerdeki aşınma ve yıpranmanın sonucu olduğunun ve hastaların çoğunun bu durumu yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ettiğini ancak tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak, "Bel kireçlenmesi, ilerleyen yıllarda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile hastalarımızın ağrıları hafifletilebilir ve günlük yaşamlarına daha rahat devam edebilirler." ifadelerini kullandı.

Bel kireçlenmesinin en yaygın belirtisinin, belde hissedilen ağrı ve sertlik olduğunu belirten Kaya, "Bunun yanı sıra bacaklarda uyuşma veya karıncalanma hissi de hastaların karşılaştığı şikayetler arasında yer alır. Bel ağrısının uzun süre geçmemesi durumunda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir." açıklamalarında bulundu.

Kaya, bel kireçlenmesinin tedavisinin hastalığın evresine bağlı olarak değiştiğini belirtti.

Erken dönemde yapılan fizik tedavi, egzersiz programları ve ilaç tedavileriyle hastaların ağrılarının kontrol altına alınabileceğine dikkati çeken Kaya, ilerleyen durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti.

"Tedavi edilmediğinde cerrahi müdahale gereksinimi daha da artar"

Kaya, "Erken dönemde tedavi edilmeyen bel kireçlenmesi, omurgadaki eklem ve disklerde kalıcı hasara yol açabilir. Bu durum, ağrının daha şiddetli hale gelmesine, hareket kısıtlılığına ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma gibi sinir sıkışması belirtilerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, tedavi edilmediğinde cerrahi müdahale gereksinimi daha da artar." değerlendirmelerinde bulundu.

Bel ağrılarının önlenmesinde bel çevresindeki kasların güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bel bölgesindeki kaslar, omurgayı destekleyen en önemli yapı taşlarıdır. Bu kaslar güçlendirildiğinde, omurga üzerindeki baskı azalır ve ağrılar hafifler. Özellikle karın ve sırt kaslarının düzenli olarak çalıştırılması, bel kireçlenmesinin ilerlemesini engellemeye yardımcı olabilir. Kişiye özel egzersiz programları bel sağlığını korumada büyük rol oynar. Fizik tedavi uzmanları veya ortopedistler tarafından önerilen egzersizler, bel çevresindeki kasları güçlendirerek omurgaya binen yükü hafifletir ve uzun vadede bel ağrılarının önlenmesine katkı sağlar."

Kaya, bel sağlığını korumanın en önemli yollarından birinin düzenli egzersiz yapmak olduğuna işaret ederek, "Hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, bel kireçlenmesinin önüne geçmek için büyük önem taşır. Ayrıca, aşırı kilo almak ve yanlış duruş alışkanlıkları bel sağlığını olumsuz etkiler. Belinize dikkat edin, sağlıklı bir omurga için doğru yaşam biçimini seçin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Özcan Kaya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bel Kireçlenmesi Erken Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:51 Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç’un başını yaktı Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:27:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bel Kireçlenmesi Erken Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.