Beypazarı\'nda Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ankara\'ya Sevk Edildi

Beypazarı ilçesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
İlçedeki Kapullu Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Halil Soycan, rahatsızlanınca yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?