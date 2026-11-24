Biga'da mobil kanser tarama aracı hizmete girdi, taramalar 4 Aralık'a kadar ücretsizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinesindeki mobil kanser tarama aracı Biga Belediyesi önünde hizmete başladı. Araçta mamografi ve kanser taramaları 4 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz yapılacak.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.
Biga İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, erken teşhis çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Biga Belediyesi önünde konuşlandırılan araçta, mamografi ve kanser tarama hizmetleri sunuluyor.
4 Aralık Cuma gününe kadar hizmet verecek araçta yapılacak tüm tarama hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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