Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Göğüs Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Esra Geçgel hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.