Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Uzm. Dr. Azel Subaşı, İç Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabul etmeye başladı. Hastanede yeni doktor atamaları sürerken, eksik görülen polikliniklere de atama yapılacağı bildirildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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