Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.