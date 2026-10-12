Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, Bakan Memişoğlu\'yla Urla\'daki toplantıya katıldı

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda İl Sağlık Müdürleri Toplantısı düzenlendi. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı üç gün sürdü. Programa Sağlık Bakan Yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürleri ve birim amirleri katıldı. Toplantı kapsamında genel müdürlükler tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar ele alınırken, programın devamında mevcut hizmetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl sağlık müdürlerinin de katıldığı toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın da yer aldığı toplantı, sağlık alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmasıyla tamamlandı.