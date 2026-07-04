Bilecik\'te Eğitim Yatırımları İncelendi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 8 sınıflık anaokulu ile 4 sınıflık özel eğitim ilk ve ortaokulu binalarında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, eğitim yatırımlarının geleceğimizin teminatı olan çocuklar için büyük önem taşıdığını belirtti. Sözer ayrıca eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak okulların öğrencilerin hizmetine sunulmasının önemine vurgu yaparak, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirilen eğitim yatırımlarının ilimize ve Söğüt ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK