Bilecik'te Sağlık Hizmetlerine Yoğun İlgi

Bilecik'te, yılın ilk 6 ayında kentteki sağlık kuruluşlarına 1 milyon 848 bin başvuru yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki aile sağlığı merkezlerine 1 milyon 848 bin başvuru yapıldığı, 15 bin 189 operasyon gerçekleştirildiği, 1421 hastaya da evde sağlık hizmeti sunulduğu belirtildi.

Bu süreçte sağlık ekiplerince 8 bin 54 vakaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 14 bin 800 kişiye kanser taraması yapıldığı, ileri tetkik ve teşhis merkezlerine sevk edilen 228 kişiden 9'una ise kanser teşhisi konulduğu kaydedildi.

Faaliyete geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezinde 7 bin 340 hastaya koruyucu sağlık hizmeti sunulduğuna değinilen açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 178 hastaya da 1020 doz kemoterapi uygulandığı duyuruldu.