Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz

05.05.2022 10:13
Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, vakaların haziran ayında binin altına düşmesiyle hastaneler ve toplu taşımalarda uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını beklediklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda yaşanan düşüş ve normalleşme adımları kapsamında hastaneler ve toplu taşımalarda maske kısıtlamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Koronavirüsün son seyri hakkında konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden tedbirlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek haziran ayında kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını beklediklerini ifade etti.

"HAVALARIN ISINMASIYLA VAKALARIN BİNİN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sabah'ta yer alan haberde Prof. Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek, "Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

"VAKALAR AZALSA DA HATIRLATMA DOZLARIMIZI İHMAL ETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Sözlerine devam eden Bilim Kurulu üyesi Odabaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor.

Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var."

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