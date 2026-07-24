Bingöl'de 37 Yıl Sonra Yürümeye Başladı - Son Dakika
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Bingöl'de 37 Yıl Sonra Yürümeye Başladı

Bingöl\'de 37 Yıl Sonra Yürümeye Başladı
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Bingöl'de 52 yaşındaki hasta, 10 saatlik operasyonla yürümekteki zorluklarını aşmayı başardı.

Bingöl'de 37 yıldır yürümekte zorlanan 52 yaşındaki hastaya yapılan 10 saatlik operasyon umut oldu.

Bingöl'de 15 yaşındayken geçirdiği femur kırığı sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle kemiğinde kaynamama (psödoartroz) oluşan hastada zamanla ciddi deformite meydana geldi. Yaklaşık 13 santimetrelik bacak kısalığı oluşan hasta, yıllarca yürüme güçlüğü ve kronik ağrılarla yaşamını sürdürdü. Daha önce başvurduğu birçok sağlık merkezinde yüksek risk nedeniyle ameliyat edilemeyen hasta, son olarak Bingöl Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Burak Yalçın ile Op. Dr. Ertuğrul Karakuş tarafından yaklaşık 10 saat süren ileri rekonstrüktif mikrocerrahi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hastanın fibula kemiği, damar yapısı korunarak alındı ve mikroskop altında yapılan damar anastomozlarıyla femur bölgesine nakledildi. Böylece yıllardır kaynamayan kemikte yeniden biyolojik iyileşme sürecinin başlaması hedeflendi. Tedavinin ikinci aşamasında ise kemik uzatma yöntemiyle 13 santimetrelik bacak boyu farkının giderilmesi planlanıyor.

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Yalçın, teknik açıdan son derece özellikli bir operasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu başarı yalnızca hekimlerimizin değil, aynı zamanda hastanemizin sahip olduğu bilgi birikimi, teknik donanımı ve ekip ruhunun da bir göstergesidir" dedi.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise vatandaşlara kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek adına hekimlerin ihtiyaç duyduğu teknik altyapıyı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı da gerçekleştirilen operasyonun Bingöl'de sağlık alanında oluşturulan vizyonun önemli bir sonucu olduğunu belirterek, gerekli imkanlar sağlandığında ileri düzey cerrahi operasyonların artık Bingöl'de de başarıyla gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Hastane, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bingöl'de 37 Yıl Sonra Yürümeye Başladı - Son Dakika

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