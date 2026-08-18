Bingöl'de Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika
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Bingöl'de Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü

Bingöl\'de Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü
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Bingöl Devlet Hastanesi'nde R.B.'nin kalbi durdu, başarılı müdahale ile hayata döndürüldü.

BİNGÖL Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran R.B.'nin duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan R.B., ertesi gün solunum cihazından ayrıldı.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle geçen hafta gece saatlerinde Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran R.B.'nin bir süre sonra kalbi durdu. Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Tuğçe Şevval Güngör, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Can Bilgin, Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Onur Yurten ile sağlık çalışanları, R.B.'ye müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalede R.B.'ye kalp masajı ve ileri yaşam desteği uygulandı. Klinik bulguların değerlendirilmesinde masif pulmoner emboli (Akciğer atardamarların pıhtı ile aniden tıkanması) ihtimali üzerinde durularak kan sulandırıcı tedavi başlandı. Müdahale sonucu R.B.'nin kalbi yeniden çalıştırılarak dolaşımı sağlandı. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan R.B., tedavi ve gözlem altına alındı. Tedaviye olumlu yanıt veren R.B., ertesi gün solunum cihazından ayrıldı. Genel sağlık durumunun düzelmesinin ardından ilgili servise sevk edildi.

BAŞHEKİM: HIZLI VE KOORDİNELİ HAREKET ÖNEMLİ

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören, hastane yöneticileri ve müdahalede görev alan hekimlerle birlikte R.B.'yi ziyaret etti. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi alan Aygören, sağlık ekibine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek R.B.'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aygören, müdahalede görev alan hekim ve sağlık çalışanlarının hızlı ve koordineli şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, hastanın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

R.B.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bingöl'de Kalbi Durdu, Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika

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