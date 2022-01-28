Bingöl'de sağlıkçılar 115 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika

Bingöl'de sağlıkçılar 115 yaşındaki hasta için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'de 115 yaşında olan ve genel durum bozukluğu nedeniyle rahatsızlanan hasta için sağlık ekipleri karlı yolları aştı. Köye ulaşan ekipler, yaşlı adamı hastaneye ulaştırdı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sancak Beldesi Sudüğünü köyünde ikamet eden 115 yaşındaki Zülküf Barulday, genel durum bozukluğu nedeniyle rahatsızlandı. Ancak köy yolunun yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı köyde hasta köyde mahsur kaldı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı. Hasta yakınlarının da desteğiyle ambulansa alınan 115 yaşındaki hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

115 yaşındaki hasta için seferber olan ekiplerin o mücadelesi cep telefonu kamerasına kaydedildi.