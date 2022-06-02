Bingöl'den gelen K9 cinsi köpek Sivas'ta ameliyat edildi

Diz kapağı çıkığı tanısıyla getirilen K-9 cinsi köpek ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesine Bingöl'den diz kapağı çıkığı tanısıyla getirilen K-9 cinsi köpek ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Bingöl'de sağ arka bacağında ortaya çıkan rahatsızlık sonucu tedavi gören K9 cinsi köpek tedaviye yanıt vermeyince sahibinin araştırmaları sonucunda SCÜ Hayvan Hastanesine getirildi. SCÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Doç. Dr. İlker Şen tarafından muayene edilen köpek ameliyata alındı. Çift aşamalı gerçekleştirilecek operasyonun ilki başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yaralı bölgenin iyileşmesinden ardından ikinci operasyon yapılarak K9 cinsi köpek sağlığına kavuşturulacak.

"Çift aşamalı operasyonun ilki gerçekleşti"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İlker Şen, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Köpeğimiz diz kapağı çıkığı tanısıyla önce başka bir ilde ameliyat ediliyor ama sonrasında komplikasyon gelişiyor. Daha sonra hayvan sahibi yaptığı araştırmalar sonucunda bize ulaştı. Köpeğimizi önce muayene ettik, sonra da ameliyat ettik. Şu anda hayvanın son durumu stabil. Çift aşamalı operasyonun ilki gerçekleşti. Tedavisi devam ediyor. Yaralı bölge iyileştiği zaman ikinci operasyona geçeceğiz. Böylelikle tedavi sonrası hastamız konforlu bir yaşam sürecek." ifadelerini kullandı.