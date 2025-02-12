Baharatlara kattıkları madde şok etti - Son Dakika
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Sağlık

Baharatlara kattıkları madde şok etti

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne bu kez baharatta yapılan bir hile daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca güncellenen son listede bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

12.02.2025 10:46  Güncelleme: 11:14
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Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bir baharatçı daha eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"AYPEK GIDA BAHARAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ" üretilen "BABÜR BAHARAT" marka baharatlar incelemeye alındı. Yapılan tetkiklerin ardından firmanın ürettiği pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Söz konusu firmanın İstanbul Sultangazi'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Bir firmanın ürettiği baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu
Baharatlara kattıkları madde şok etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baharatlara kattıkları madde şok etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bunları halk arasında gezderıp teşhır ettıreveksın yoksa başka marka ile gene aynısını yaparlar adamlar alışmış harama 14 0 Yanıtla
  • Sagamore:
    Bu halk düşmanlarına kim dur diyecek,reis oraya buraya togg hediye edeceğine birazda vatandaşa sağlıklı yaşam hediye et elinde her türlü yetki var ama ülkede gıda terörü bile bitmiyor 7 0 Yanıtla
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