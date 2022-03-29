Bir kere öldü, iki kere defnedildi... İki yıl önce hayatını kaybeden adam memleketi Sakarya'da yeniden toprağa verildi - Son Dakika

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Bir kere öldü, iki kere defnedildi... İki yıl önce hayatını kaybeden adam memleketi Sakarya'da yeniden toprağa verildi

SAKARYA - Korona virüs sebebiyle iki yıl önce hayatını kaybeden ve pandemi tedbirleri çerçevesinde kaldığı şehir İstanbul'da defnedilen 93 yaşındaki Mehmet Çakır, mezarından çıkartılarak memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Çakır, 2 Nisan 2020'de korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle aile cenazeyi memleketi Sakarya'ya getiremedi. Cenaze, Sarıyer ilçesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ailesinin talebi üzerine Çakır'ın cenazesi aradan geçen yaklaşık 2 yılın sonunda defnedildiği yerden çıkartılarak memleketi Sakarya Karasu'ya getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 10 çocuk babası Çakır, Ortaköy Mahalle Mezarlığı'na vefatından iki yıl sonra ikinci kez defnedildi.

"Burada rahmetli annemin yanına defnettik"

Süreci anlatan Mehmet Çakır'ın oğlu Halil Çakır, "İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ediyordum. Vefat etmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca benim yanımda kaldı. Bakımını, her şeyini eşimle beraber üstlenmiştik. 3-4 gün yoğun bakımda kaldı, sonra vefat etti. Korona virüs sebebiyle cenazesini buraya getiremedik. Tüm sevenleri, sevdikleri burada. Herkesin yardıma koşan biriydi. 'Naklini buraya alacağım' dedim ve aldım. Burada rahmetli annemin yanına defnettik" dedi.

"İkinci kez acıları tazelendi"

Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan ise, "Bizim civarda Çakır dayı diye tanınır. İstanbul'da hastalığı nedeniyle oğlunun yanında hastaneden tedavi altındaydı. Vefatından sonra cenazesini pandemi nedeniyle göndermediler. Geçici olarak oraya defnetmiştik. Çocuklarının talebi üzerine İstanbul Mezarlık Müdürlüğü'nün istediği evrakları buradan düzenleyip gönderdim. Çok şükür, bugün itibariyle Çakır dayımızı mahallemize getirdik. Çakır dayı, bizim civarda tanıdığı, tanımadığı herkesin cenazesine muhakkak katılırdı. Bu anlamda mahalleliden de talep çoktu. İkinci kez acıları tazelendi. Ancak babalarını buraya getirmenin huzurunu da yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetlinin ölüm ve doğum günleri de aynı güne denk geldi. 2 Nisan'da doğdu ve 2 Nisan'da vefat etti" diye konuştu.