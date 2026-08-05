Bitlis\'te Yenilikçi Gözyaşı Kanalı Ameliyatı

BİTLİS'te gözyaşı kanalındaki daralma nedeniyle uzun süredir göz sulanması, şişlik ve iltihaplanma şikayetleri yaşayan Osman Dayanç (44), Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği endoskopik operasyonla sağlığına kavuştu. Kentte ilk kez uygulanan yöntemde burun içerisinden girilerek gözyaşı kanalına yapay tüp yerleştirildi.

Gözünde sulanma, şişlik ve sık sık iltihaplanma şikayetleri yaşayan Osman Dayanç, Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından gözyaşı kanalında darlık tespit edilince Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muhammed Ali Tomris ile KBB Uzmanı Op. Dr. Sinan Kır'ın ortak kararıyla ameliyat planlandı. Operasyonda KBB Uzmanı Op. Dr. Sinan Kır, endoskopik yöntemle burun içerisinden ilerleyerek yeni kanal oluştururken, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muhammed Ali Tomris ise göz tarafındaki işlemi gerçekleştirip yapay tüpü yerleştirdi. Operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

'İZSİZ VE DAHA KONFORLU BİR YÖNTEM'

Op. Dr. Muhammed Ali Tomris, gözyaşı kanalı tıkanıklığında dışarıdan ve içeriden olmak üzere 2 farklı cerrahi yöntem bulunduğunu belirterek, burundan gerçekleştirilen kapalı tekniğin estetik ve iyileşme süreci açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Tomris, "Hastalarımız önce göz hastalıkları polikliniğinde değerlendiriliyor. Muayene ve tomografi sonrası kanal darlığı doğrulanırsa burundan girerek yeni bir kanal oluşturuyor ve tüp yerleştiriyoruz. Dışarıdan yapılan ameliyatlarda kesi izi kalabiliyor. Endoskopik yöntemde ise dışarıdan herhangi bir iz oluşmuyor. Ayrıca tedavi edilmediğinde apse gelişebilir ve ilerleyen dönemde daha zor cerrahiler gerekebilir. Bu nedenle uygun hastalarda zaman kaybetmeden müdahale edilmesi önem taşıyor" dedi.

'HASTALAR DAHA KISA SÜREDE TABURCU OLUYOR'

Op. Dr. Sinan Kır ise gözyaşı kanalı tıkanıklığı tanısının göz hastalıkları uzmanlarınca konulduğunu, cerrahi kararı ise iki branşın birlikte aldığını ifade ederek, "Kapalı endoskopik yöntemin en önemli avantajı dışarıdan kesi olmaması. Hastalarımızın pansuman süreci daha kısa, ameliyat sonrası konforu ise daha yüksek oluyor. Operasyonu aynı gün gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızı genellikle bir sonraki gün taburcu ediyoruz" diye konuştu.

TÜPLER 6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLİYOR

Kır, gözyaşı kanalına yerleştirilen yapay tüpün her ay düzenli olarak kontrol edildiğini belirterek, kanalın doğal işlevini yeniden kazanmasının ardından yaklaşık 6 ay içinde tüpün çıkarıldığını ifade etti.

'DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Osman Dayanç ise uzun süredir yaşadıklarını anlatarak, "Gözüm sürekli sulanıyor, zaman zaman apse oluşuyor, kızarıp şişiyordu. Yapılan muayenede gözyaşı kanalımın kapalı olduğu belirlendi. Doktorlar ameliyatın iki branş tarafından birlikte yapılacağını söyledi. Ameliyat öncesinde enfeksiyonum tedavi edildi, ardından operasyon gerçekleştirildi. Şimdi gözümde sulanma, kızarıklık ya da şişlik kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.