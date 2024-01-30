 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde konuştu

Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde sağlık sektöründeki biyoteknolojinin önemini vurguladı.

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi\'nde konuştu
30.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 35'inci TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde 'Sağlıkta Milli Teknoloji Vizyonu' gündem maddesiyle gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Toplantı sonrasında Dr. Varlıbaş, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında sağlık sektörü dahil tüm sektörlerdeki biyoteknolojinin gücünü dile getirdi.

Toplantıya yönelik değerlendirme yapan Dr. Varlıbaş, Sağlık Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini belirterek organizasyon kapsamında kamunun, iş insanları ve akademisyenlerin bir araya getirilerek görüş alışverişinde bulunması ve stratejik yol haritalarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Varlıbaş "Biyoteknoloji Vadisi olarak milli teknoloji vizyonu ile hareket ediyoruz. Ülkemizi, stratejik bir sektör olarak kabul edilen biyoteknolojide spesifik, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünleri sunacağız. Dünyada Türkiye Biyoteknoloji Endüstrisi olarak orta vadede ilk onda yer almak hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde sürdürdüğümüz Biyoteknoloji Vadisi Türkiye ekonomisinin dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmesinde belirleyici rol oynayacak. TÜSAP'ın milli teknoloji vizyonunu tartıştığı bu toplantı bu açıdan son derece verimlidir" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Teknoloji, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09
Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu

Son Dakika
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09 Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement