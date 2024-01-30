Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, TÜSAP Sağlık Zirvesi\'nde konuştu

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 35'inci TÜSAP Sağlık Zirvesi'nde 'Sağlıkta Milli Teknoloji Vizyonu' gündem maddesiyle gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Toplantı sonrasında Dr. Varlıbaş, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında sağlık sektörü dahil tüm sektörlerdeki biyoteknolojinin gücünü dile getirdi.

Toplantıya yönelik değerlendirme yapan Dr. Varlıbaş, Sağlık Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini belirterek organizasyon kapsamında kamunun, iş insanları ve akademisyenlerin bir araya getirilerek görüş alışverişinde bulunması ve stratejik yol haritalarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Varlıbaş "Biyoteknoloji Vadisi olarak milli teknoloji vizyonu ile hareket ediyoruz. Ülkemizi, stratejik bir sektör olarak kabul edilen biyoteknolojide spesifik, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünleri sunacağız. Dünyada Türkiye Biyoteknoloji Endüstrisi olarak orta vadede ilk onda yer almak hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde sürdürdüğümüz Biyoteknoloji Vadisi Türkiye ekonomisinin dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmesinde belirleyici rol oynayacak. TÜSAP'ın milli teknoloji vizyonunu tartıştığı bu toplantı bu açıdan son derece verimlidir" dedi.