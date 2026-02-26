Böbrek Bağışı ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böbrek Bağışı ile Yeni Bir Hayat

26.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etem Demircan, böbreğini bağışlayan Necmi Buldu'yu evladı gibi görüyor, hayatına yeniden kavuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Etem Demircan, böbreğini bağışlayan komşusunun oğlu ve çocuklarının arkadaşı Necmi Buldu'yu kendi evladı gibi görüyor.

Yaklaşık 40 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan Demircan'a 2013 yılında protein kaybı teşhisi konuldu.

Yapılan tetkiklerin ardından kronik böbrek yetmezliği tanısı alan Demircan, 9 yıl tedavi gördü. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine diyalize başlayan Demircan için böbrek nakli süreci başlatıldı.

Bu süreçte çocukluğundan beri tanıdığı komşusunun oğlu 38 yaşındaki Necmi Buldu, sosyal medyada yapılan çağrıyı görerek gönüllü donör oldu. 2022 yılında gerçekleştirilen başarılı nakille Demircan sağlığına kavuştu.

İki çocuk babası Demircan, adeta kendisine yeniden hayat veren Buldu'yu büyük oğlu gibi görüyor.

Demircan, AA muhabirine, nakil sürecinde Buldu'nun genç yaşı nedeniyle tereddüt yaşadığını söyledi.

Buldu'nun yaşının genç olmasından dolayı nakli istemediğini anlatan Demircan, "Ben istemedim. Gençti, önünde uzun yıllar vardı ancak kendisi ısrar etti. 'Siz çağırmadınız, ben geldim.' dedi." ifadelerini kullandı.

Demircan, Buldu'nun ailesinin de nakil için destek verdiğini belirterek, gerekli tıbbi ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından naklin özel hastanede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Nakil öncesinde yaşam kalitesinin oldukça düştüğünü dile getiren Demircan, "Benim iki oğlum var. Necmi onlardan büyük olduğu için artık büyük oğlum o oldu. Bu yaşamıma onun sayesinde devam ediyorum." diye konuştu.

Böbreğini vermek için tereddüt etmedi

Necmi Buldu ise üzerinde Demircan'ın hakkının büyük olduğunu anlatarak, evlilik sürecinde bile desteğini gördüğünü belirtti.

İstanbul'da yaşarken sosyal medya üzerinden Demircan'ın böbrek nakline ihtiyacının olduğunu öğrendiğini ifade eden Buldu, "Tereddüt etmeden 'Geliyorum.' dedim. Etem hocayı ikna ederken biraz zorlandık. Ailemden müsaade aldım. Ailem anlayışla karşıladı. Etem hocayı ikna ettikten sonra süreçlere başladık." dedi.

Buldu, organ bağışını insanlık görevi olarak gördüğünü belirterek, "İnsanın başına gelmeden sürecin zorluğu tam anlaşılmıyor. Bugün sağlıklıyım ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Organ nakli bekleyen çok hasta var. Herkesin bu konuda bilinçli olmasını isterim." şeklinde konuştu.

Demircan'ın eşi Didem Demircan da uzun yıllar sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığını, organ bağışı konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini anlatarak, "Organların başka bir hayata can vermesi yaşam kalitesini değiştiriyor. Duyarlılığın artması çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Böbrek, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek Bağışı ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:08:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Böbrek Bağışı ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.