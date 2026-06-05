Böbrek Kanserinde Erken Tanının Önemi - Son Dakika
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Böbrek Kanserinde Erken Tanının Önemi

Böbrek Kanserinde Erken Tanının Önemi
05.06.2026 09:34
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Böbrek kanseri belirtileri geç yaşta görülebiliyor, erken tanı tedavi başarısını artırıyor.

BÖBREK kanserinin böbrek hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Tahra, "Hastalık çoğu zaman erken dönemde belirti vermeyebilir. En sık görülen belirtiler arasında idrarda kan görülmesi, yan ağrısı, karında kitle hissi, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik yer alır" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Tahra, böbrek kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve sıklıkla tesadüfen saptandığını söyledi.

Böbrek kanserinin böbrek hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Tahra, erişkinlerde en sık görülen tipin renal hücreli karsinom olduğunu ifade etti. Günümüzde birçok vakanın farklı nedenlerle yapılan ultrasonografi veya tomografi incelemeleri sırasında tesadüfen tanı aldığını belirten Doç. Dr. Tahra, "Hastalık çoğu zaman erken dönemde belirti vermeyebilir. En sık görülen belirtiler arasında idrarda kan görülmesi, yan ağrısı, karında kitle hissi, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik yer alır" diye konuştu.

'İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ ÖNEMLİ BİR UYARIDIR'

İdrarda kan görülmesinin önemli bir uyarı işareti olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tahra, "Bu durum mutlaka ürolojik değerlendirme gerektirir. Bunun yanında sürekli yan ağrısı, kilo kaybı ve halsizlik gibi şikayetler de ihmal edilmemelidir" dedi.

'GÖRÜLME SIKLIĞINDA ARTIŞ VAR'

Son yıllarda böbrek kanseri tanısında artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Tahra, "Bu artışın en önemli nedenlerinden biri görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşmasıdır. Bunun yanı sıra sigara kullanımı, obezite, hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı ve yaşam süresinin uzaması da etkili faktörler arasında yer alır" ifadelerini kullandı.

'RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT'

Sigara kullananlar, fazla kilolu bireyler, hipertansiyon hastaları ve kronik böbrek hastalığı bulunan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu ifade eden Tahra, "Ailesinde böbrek kanseri öyküsü olanlar ve 50 yaş üzerindeki bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekir" diye konuştu.

'ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIR'

Böbrek kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tahra, "Günümüzde böbrek tümörlerinin önemli bir kısmı tesadüfen saptanmakta ve bu durum erken tanı açısından avantaj sağlamaktadır. Erken evrede yakalanan hastalarda tedavi başarısı oldukça yüksektir" dedi.

'MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR'

Tedavi planının hastalığın evresine göre belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Tahra, "En sık uygulanan yöntem cerrahidir. Günümüzde böbreği koruyucu cerrahiler ön plandadır. Robotik ve laparoskopik yöntemler sayesinde daha küçük kesilerle ameliyat yapılabilmekte, hastalar daha hızlı iyileşebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Cerrahiye uygun olmayan bazı hastalarda farklı yöntemlerin de değerlendirilebildiğini belirten Doç. Dr. Tahra, "Özellikle küçük böbrek kitlelerinde ablasyon tedavileri uygulanabilir. İleri evre hastalıklarda ise hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi seçenekleri gündeme gelebilir" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ

Böbrek sağlığını korumak için yaşam tarzının önemine değinen Doç. Dr. Tahra şu önerilerde bulundu:

"Sigara kullanımından kaçınılması, sağlıklı kilonun korunması, düzenli egzersiz yapılması ve yeterli su tüketilmesi böbrek sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca tansiyonun kontrol altında tutulması ve düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi özellikle risk grubundaki bireylerde hastalıkların erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olur. Erken değerlendirme ve zamanında müdahale ise birçok böbrek hastalığında hayat kurtarıcı olabilir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Böbrek Kanserinde Erken Tanının Önemi - Son Dakika

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