Bodrum Belediyesi'nden sağlık desteği - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden sağlık desteği

Bodrum Belediyesi\'nden sağlık desteği
21.07.2026 13:02  Güncelleme: 13:03
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Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosu, hasta, engelli ve yatağa bağımlı bireylere tıbbi uygulama, vücut ölçüm takibi, hijyen denetimi ve nakil hizmeti sunuyor. 2026'nın ilk 6 ayında 1610 hastaya tıbbi uygulama yapıldı, 923 hasta nakli gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu; hasta, engelli, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ve yatağa bağımlı bireylere sağlık ve nakil hizmeti vermeye devam ediyor.

Kent genelinde faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Bürosu, Müskebi Mahallesi'nde bulunan merkezinde reçeteli enjeksiyon uygulamaları, yara ve yanık pansumanları ile tansiyon, şeker, ateş ve solunum takibi gibi rutin kontroller kapsamında çeşitli tıbbi uygulama hizmetleri veriyor. Ayrıca merkezde diyetisyen eşliğinde vatandaşların kilo, vücut kitle indeksi ve yağ oranları ölçülerek kişiye özel tavsiyeler ile vücut analiz hizmetleri veriliyor.

2026 yılı ilk 6 aylık döneminde bin 610 hastaya tıbbi uygulama yapan Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri, 590 vatandaşa vücut ölçüm takibi gerçekleştirirken 210 sıhhi işletmede hijyen denetimi yaptı. Aynı dönemde ambulansla 567 ve engelli hasta nakil aracıyla 923 hasta transferi gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler, ihtiyaç duyulan durumlarda ölüm belgesi ve cenaze yol izin belgesi işlemlerini de yürüttü.

2 ambulans, 1 hasta nakil aracı ve 2 engelli hasta nakil aracı ile hizmet veren Sağlık Hizmetleri Bürosu, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen, hastanede tedavisi tamamlanan ve evine dönmesi gereken; yatağa bağımlı, engelli veya tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan bireylere destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bodrum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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