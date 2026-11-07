Bodrum'da İngiliz turistin 7 santimetrelik nefes borusu yırtığı ameliyatla onarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da İngiliz turistin 7 santimetrelik nefes borusu yırtığı ameliyatla onarıldı

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Bodrum'da kruvaziyerde bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turistin nefes borusundaki 7 santimetrelik yırtık Türk doktorlarca ameliyatla onarıldı. Yaklaşık üç hafta hastanede tedavi gören turist sağlığına kavuştu, ülkesine uğurlanması planlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı kruvaziyerde bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turist, nefes borusunda oluşan 7 santimetrelik yırtığın Türk doktorlar tarafından ameliyatla onarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Eşiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum'a gelen Bernard Cotterill, gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti.

Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastanın tedavisi için hızlıca müdahale edildi.

Nefes borusundaki yırtık ameliyatla onarıldı

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık, AA muhabirine, bronkoskopiyle yırtığın yerini ve boyutunu belirlediklerini söyledi.

Yaralanmanın nadir görüldüğünü ve ölümcül sonuçlara yol açabildiğini belirten Akbıyık, yırtığın yemek borusuna yakın olması nedeniyle ameliyatın titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yırtık bölgesinin dikişlerle onarıldığını ve yemek borusuyla soluk borusu arasında geçiş oluşmaması için canlı dokuyla desteklendiğini anlatan Akbıyık, hastanın ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edildiğini kaydetti.

Solunum fizyoterapisi ve fizik tedavi sürecinin ardından Cotterill'in tamamen sağlığına kavuştuğunu belirten Akbıyık, "Ölüm oranı oldukça yüksek bu ciddi yaralanmayı başarıyla tedavi edip hastamızı ülkesine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Şimdi yeniden 21 yaşımdayım"

Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm." ifadelerini kullandı.

Hastanede gördüğü ilgiden de etkilendiğini dile getiren Cotterill, "Doktorlardan temizlikçilere ve tercümanlara kadar herkes kraliyet ailesinden biriymiş gibi ilgilendi. Bu harika cerraha çok şey borçluyum." diye konuştu.

Cotterill'in 47 yıllık eşi Hazel Elizabeth Cotterill de gemi doktorunun yönlendirmesiyle başvurdukları hastanede doğru karar verdiklerini anladıklarını belirterek, eşinin hayatını kurtaran cerraha ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık üç hafta hastanede tedavi gören İngiliz turistin taburcu edilmesinin ardından eşiyle ülkesine uğurlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
turistBodrumTurizmSağlıkSon Dakika

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