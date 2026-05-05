Bodrum\'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor

Bodrum'da içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından başlatılan altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye 5 milyar TL'yi aşan yatırım yapılıyor.

Tamamı öz kaynaklarla finanse edilen projelerle, Bodrum'un uzun yıllardır yaşadığı su kesintileri ve altyapı sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yapılan yatırımların Bodrum'un gelecekteki su ihtiyacını güvence altına alacağı açıklandı.

Çalışmalar kapsamında sık sık arızalanan ana isale hatları yenilenerek su kayıplarının ve kesintilerin önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca yürütülen hidrolik modelleme çalışmalarıyla, basınçtan kaynaklanan arızaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Ekinanbarı Desalinasyon (tuzlu su arıtma) ve Turgutreis Reverse Ozmos tesislerinin inşasıyla Bodrum'a sağlanan içme suyu miktarının artırılması hedefleniyor. Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin yükseltilmesiyle de daha fazla suyun daha kısa sürede arıtılarak ilçeye ulaştırılması planlanıyor. - MUĞLA