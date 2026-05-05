Bodrum'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor

Bodrum\'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor
05.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından başlatılan altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bodrum'da içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından başlatılan altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye 5 milyar TL'yi aşan yatırım yapılıyor.

Tamamı öz kaynaklarla finanse edilen projelerle, Bodrum'un uzun yıllardır yaşadığı su kesintileri ve altyapı sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yapılan yatırımların Bodrum'un gelecekteki su ihtiyacını güvence altına alacağı açıklandı.

Çalışmalar kapsamında sık sık arızalanan ana isale hatları yenilenerek su kayıplarının ve kesintilerin önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca yürütülen hidrolik modelleme çalışmalarıyla, basınçtan kaynaklanan arızaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Ekinanbarı Desalinasyon (tuzlu su arıtma) ve Turgutreis Reverse Ozmos tesislerinin inşasıyla Bodrum'a sağlanan içme suyu miktarının artırılması hedefleniyor. Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin yükseltilmesiyle de daha fazla suyun daha kısa sürede arıtılarak ilçeye ulaştırılması planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bodrum'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:34:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da su sorununu bitirecek projeler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.