Yangın bölgesinde susayan ineklere temiz can suyu - Son Dakika
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Yangın bölgesinde susayan ineklere temiz can suyu

Yangın bölgesinde susayan ineklere temiz can suyu
18.07.2026 11:22  Güncelleme: 11:24
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçe atığı toplama alanında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alana giren ineklerin kirli su içmesini engelleyerek kovalarla temiz su verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi'ndeki bahçe atığı toplama alanında çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bodrum Belediyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında yangın alanına giren ineklerin kirli su içmeye çalıştığını fark eden itfaiye ekipleri, hayvanlara kovalarla temiz su vererek örnek bir davranış sergiledi.

Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi'nde bulunan bahçe atığı toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sahasına giren inekler için seferber oldular

Soğutma çalışmaları sırasında yangın alanının yakınındaki meradan bölgeye giren inekler, alevlerden etkilenen alanda bulunan kirli su birikintilerine yöneldi. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, hayvanların zarar görmemesi için inekleri güvenli bölgeye uzaklaştırmaya çalıştı.

Kirli su yerine temiz su verdiler

Yangının oluşturduğu zorlu şartlara rağmen yalnızca alevlerle değil, canlıların güvenliği için de mücadele eden itfaiye personeli, kirli su içmeye çalışan ineklere kovalarla temiz su verdi. Yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının ardından ekipler normale dönüş için çalışmalarını tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Sağlık, Bodrum, Bahçe, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yangın bölgesinde susayan ineklere temiz can suyu - Son Dakika

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