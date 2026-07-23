Akçakoca\'da boğulmalara karşı farkındalık çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Boğulmalarda İlkyardım" broşürleri, yaz sezonunda yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turizm tesisleri ile Akçakoca Belediyesi'ne dağıtıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösterebilecek suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla hazırladığı "Boğulmalarda İlkyardım" broşürlerini ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırdı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, suda boğulma vakalarında uygulanması gereken temel ilkyardım kurallarını içeren bilgilendirici broşürler, Akçakoca Belediyesi ile ilçedeki turizm tesislerine teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, boğulma vakalarında doğru ve zamanında yapılacak ilkyardım müdahalesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle yaz sezonunda vatandaşların su güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla hem turizm işletmelerinin hem de vatandaşların ihtimal acil durumlara karşı farkındalığının artırılması hedefleniyor. - DÜZCE