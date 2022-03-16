Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet - Son Dakika
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Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet

16.03.2022 10:49

Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 4 bin 637 ameliyat yapıldı Adana'daki Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son 6 yılda 783'ü engelli vatandaş olmak üzere 4 bin 637 ameliyat gerçekleştirildi.

Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 4 bin 637 ameliyat yapıldı

ADANA - Adana'daki Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son 6 yılda 783'ü engelli vatandaş olmak üzere 4 bin 637 ameliyat gerçekleştirildi.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ameliyathanesi 2016 yılında açıldı. Ameliyathanede son 6 yılda 783'ü engelli vatandaş olmak üzere 4 bin 637 ameliyat yapıldı.

Hastane Başhekimi Nilay Fevziye Serin, yaptığı açıklamada, "Ameliyathanede hastaya genel anestezi altında yapılması gereken bütün tedavileri yapıyoruz. Sabahtan öğlene kadar günlük en az 6 ameliyat yapıyoruz. Öğleden sonrada hastalarımızı taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Hastaneye çevre illerden de vatandaşların geldiğini söyleyen Serin, "Bölgede büyük bir ihtiyaç vardı ve onu yerine koyduk. Sadece Adana değil, bizim İstanbul'dan ve birçok ilden hastamız var. Şuanda 86 aktif çalışan diş hekimimiz var. Şuanda bütün diş tedavilerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet
Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet
Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet

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Ameliyat, Engelli, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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