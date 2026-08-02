Bolu'da 2,7 Milyon Muayene ve 20 Bin Ameliyat - Son Dakika
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Bolu'da 2,7 Milyon Muayene ve 20 Bin Ameliyat

Bolu\'da 2,7 Milyon Muayene ve 20 Bin Ameliyat
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2026'nın ilk 6 ayında Bolu'daki sağlık tesislerinde 2,7 milyon muayene ve 20 bin ameliyat yapıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 6 ayında kentteki kamu sağlık tesislerinde yürütülen hizmetlere ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, kentte 6 ay içinde 2 milyon 773 bin 85 muayene gerçekleştirilirken, 20 bin 210 ameliyat yapıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin 2026 yılı ilk 6 aylık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün resmi hesabından açıklanan verilere göre; 2026 yılının ilk 6 ayında Bolu'daki kamu sağlık tesislerinde toplam 2 milyon 773 bin 85 muayene gerçekleştirildi. Aynı dönemde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ise 100 bin 370 diş muayenesi yapıldı. Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen toplam ameliyat sayısı 20 bin 210 olarak kayıtlara geçerken, tesislerde 941 doğum olayı gerçekleşti.

29 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Hastaneye gitme imkanı bulunmayan ya da evde bakıma muhtaç olan hastalar da unutulmadı. Sağlık Bakanlığının önemli uygulamalarından biri olan evde sağlık hizmetleri kapsamında, ekipler tarafından Bolu'da 6 ayda 29 bin 234 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2026 yılının ilk 6 ayında, vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettik. Her an, her şarta sağlık için çalışıyor; güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımızla hizmet üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Kamu, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bolu'da 2,7 Milyon Muayene ve 20 Bin Ameliyat - Son Dakika

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