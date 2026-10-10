Boyabat'ta kurulan stantta kadınlara meme kanseri ve erken teşhis anlatıldı - Son Dakika
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Boyabat'ta kurulan stantta kadınlara meme kanseri ve erken teşhis anlatıldı

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Boyabat\'ta kurulan stantta kadınlara meme kanseri ve erken teşhis anlatıldı
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Boyabat Panayırı'nda İlçe Sağlık Müdürlüğünce meme kanseri farkındalık ayı için stant kuruldu. Stantta erken teşhisin önemi anlatıldı, kadınlara pembe kurdele dağıtıldı ve 20-39 yaş için iki yılda bir, 40-69 yaş için yılda bir klinik meme muayenesi önerildi.

Boyabat ilçesinde meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

Boyabat Panayırı dolayısıyla halkın yoğun olduğu alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verilip erken teşhisin önemi vurgulandı.

İlçe Sağlık Müdürü Uğur Bekir İnebeyli, AA muhabirine, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla vatandaşları bilgilendirip erken teşhisin önemini anlattıklarını söyledi.

Erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü vurgulamak için ay boyunca tüm dünyada pembe kurdele sembolünün kullanıldığını anlatan İnebeyli, İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kadınlarda farkındalığı artırmak için kadınlara pembe kurdele dağıttıklarını belirtti.

Meme sağlığını korumak ve riskleri azaltmak için dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunduğuna işaret eden İnebeyli, "?20-39 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir klinik meme muayenesi yapmalarını öneriyoruz. 40-69 yaş arasında ise yılda bir klinik meme muayenesi ve iki yılda bir mamografi çekimi hayati önem taşımaktadır.

?Ayrıca aylık kendi kendine muayene yapılması da faydalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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