Sağlık

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada etkinlikteki konuşmasını yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, brakiyal pleksus yaralanmalarının erken teşhis ve tedavi gerektiren ciddi bir konu olduğunu belirtti.

Hoşbay, brakiyal pleksusun, boyun bölgesindeki omurilikten çıkan sinirlerin kollar, omuzlar ve ellerle iletişimini sağlayan sinir ağı olarak tanımlandığını ifade etti.

Doğum sırasında meydana gelen brakiyal pleksus yaralanmalarının, özellikle sinirlerin gerilmesi sonucu kol felcine yol açabileceğini vurgulayan Hoşbay, bu tür yaralanmaların yalnızca normal doğumlarda değil, nadir olarak sezaryen doğumlarda da görülebileceğini aktardı.

Hoşbay, doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarının belirtileri hakkında bilgiler vererek, özellikle ilk aylarda, etkilenen kolun pozisyonunun farklı olmasının, kaslarda zayıflık ve kolu hareket ettirmede güçlüklerin görülebileceğine dikkati çekti.

Yaralanmaların tedavi sürecinin, erken dönemde doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Hoşbay, "İlk 1-2 hafta boyunca kolun dinlendirilmesi gerekir, sonrasında ise fizyoterapi ile hareket açıklığının korunması ve kas zayıflığının önlenmesi sağlanmalıdır. Brakiyal pleksus cerrahisi, mikro cerrahi teknikler kullanılarak sinirlerin onarılması ve kasların yeniden uyarılmasını desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Hoşbay, ilerleyen dönemlerde bu çocuklarda tendon transferleri için ameliyatlar da gerekebileceğinden bahsederek, erken dönemde fizyoterapinin önemine dikkati çekti.

Hoşbay, "Kontraktürlerin ve kas zayıflığının önlenmesi için ailelere dikkat edilmesi gereken pozisyonlama teknikleri ve egzersizler hakkında eğitim verilmelidir. Hastaların tedavi süreci sabır ve düzenli takip gerektirir ve multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Brakiyal pleksus yaralanmalarının tedavisinin başarılı olabilmesi için erken teşhis ve uygun müdahalelerin büyük önem taşıdığını belirten Hoşbay, sempozyumda ele alınan konu başlıklarının bu alanda çalışan profesyoneller, hastalar ve aileleri için rehber niteliğinde olduğunu ifade etti.