Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor - Son Dakika
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Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor

19.04.2022 19:20

Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyorESKİŞEHİR ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor

ESKİŞEHİR ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, ameliyatsız olarak gerçekleştirilen aort kapağı değiştirme operasyonu sayesinde yaşlı hastalardaki risk oranının azaldığını belirterek "Böyle bir alternatif ile hastaların hayata tutunması bizim için anlamlı ve değerli oluyor" dedi.

Yaş ilerledikçe cerrahi riski artan aort darlığı operasyonu, ameliyatsız olarak gerçekleştirilerek yaşlı hastalara umut oluyor. Transkateter yöntemle yapılan aort kapağı değişimleri, operasyon sonrası iyileşme ve günlük hayata dönüş süresini de ciddi oranda azaltıyor. Uygulanan bu alternatif tedavi yöntemi sayesinde aort darlığının korkulacak bir hastalık olmaktan çıktığını dile getiren ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, görülen hastalık belirtilerinden bahsetti. Doç. Dr. Mert, kasıktan yapılan işlem sayesinde ani ölüm riski taşıyan hastalık grubunun kolaylıkla sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

"Böyle bir alternatif ile hastaların hayata tutunması bizim için anlamlı ve değerli oluyor"

Aort darlığının genellikle yaşlılarda görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Mert, "Aort darlığı dediğimiz olay genellikle yaşlıların hastalığı. Yaş ilerledikçe bu hastalığı daha çok görüyoruz. Nüfuzumuz gittikçe yaşanıyor. Cerrahi tedaviyle alternatif seçenek var ama yaş itibariyle kırılgan ve cerrahi riskiyle yüksek hastalar. Biz kapağı, kasıktan ameliyatsız olarak takarak bu hastalara biraz daha şans veriyoruz. Ciddi oranda risk düşüyor. Artık korkmayı gerektirecek bir hastalık olmaktan çıkıyor. Bu aort darlığı hastalarının, semptom başladıktan sonra yüzde 50'ye yakınını kaybediyoruz. Böyle bir alternatif ile hastaların hayata tutunması bizim için anlamlı ve değerli oluyor. Yaşlı hastalar genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi semptomlarla karşımıza çıkabilir. Biz bunu fiziksel muayenede şüphelenip, eko kardiyografik yöntemle, kalbin ultrasonografik olarak görüntülenmesiyle tanısını koyuyoruz" dedi.

"Bu işlemler yurt dışında nasıl yapılıyorsa, biz de burada veriyoruz"

Operasyonun ardından hastaların 2 gün içerisinde taburcu olduğunu söyleyen Mert, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Genç yaşta olduklarında cerrahi tedavi bir seçenek ama yaş ilerleyince bu seçenek pek elimizde kalmıyor. O yüzden bu yöntemin kullanılması hastalar için bir umut oluyor. Bu işlemler yurt dışında nasıl yapılıyorsa, biz de burada veriyoruz. Sadece Eskişehir değil; Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Uşak ve Muğla gibi illerden de hastalar başvuruyor. Her şey yolunda gidip, herhangi bir komplikasyon gerçekleşmediği durumlarda hastaları 2 gün içerisinde taburcu ediyoruz."

Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor
Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor
Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor
Bu yöntemle aort darlığı operasyonu risk olmaktan çıkıyor

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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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