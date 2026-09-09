Burhaniye'de vatandaşlara diyabet risk testi uygulandı - Son Dakika
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Burhaniye'de vatandaşlara diyabet risk testi uygulandı

Burhaniye\'de vatandaşlara diyabet risk testi uygulandı
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Balıkesir Burhaniye'de İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyabete yatkınlık ve risk testi etkinliği düzenledi. Diyetisyen Ezgi Görgülüaslan öncülüğünde yapılan uygulamada vatandaşlara broşür dağıtıldı ve hafta boyunca etkinliklerin süreceği belirtildi.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftasında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlerken, diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı. Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyetisyen Ezgi Görgülüaslan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyetisyen Ezgi Görgülüaslan'ın öncülüğünde düzenlenen diyabete yatkınlık ve risk testi etkinliği ilgi gördü. Vatandaşlara broşür dağıtan görevliler, boya ve kiloya göre diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı. Halk Sağlığı Haftasının devam ettiğini kaydeden diyetisyen Ezgi Görgülüaslan, "Hafta boyunca her gün bir etkinlik yapıyoruz. Bu gün de diyabete yatkınlık ve risk testi yaptık. Amacımız diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek. Çok sayıda broşür de dağıttık. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Balıkesir, Burhaniye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Burhaniye'de vatandaşlara diyabet risk testi uygulandı - Son Dakika

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