Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz hizmet veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, 14 kişilik uzman kadrosuyla yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor. Merkezde erken tarama sayesinde 3. evre meme kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki hasta, kendini ihmal etmemeyi öneriyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, koruyucu sağlık hizmetleriyle vatandaşların hayatına dokunuyor.

İlçede 17 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren merkez, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılardan oluşan 14 kişilik uzman kadrosuyla yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor.

Beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığından sigara bırakma polikliniğine, psikososyal destekten KETEM ile anne ve çocuk sağlığı birimlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren merkez, vatandaşlara "hastalanmayı beklemeden başvurun" çağrısı yapıyor.

Merkezdeki KETEM biriminde yapılan erken tarama sayesinde 3. evre meme kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki Nihan Tektaş, tanı ve tedavi sürecini anlattı.

Tektaş, AA muhabirine bu birime aile hekiminin yönlendirmesiyle geldiğini belirterek, "İçten içe korkularım vardı çünkü mamografinin ağrılı bir tarama olduğunu biliyordum. Hiç aklıma bile gelmezdi, bu yüzden hep öteledim. KETEM'e başvurduğumda aynı gün mamografim çekildi. Aynı gün hastanenin radyoloğu kitleyi fark edip beni acil olarak ultrasona çağırdı." ifadesini kullandı.

Erken teşhisin önemine değinen Tektaş, "Ben 3. evre meme kanseri tanısıyla 5 aydır kemoterapi görüyorum. Kemoterapim bitti, şimdi ameliyatım planlanıyor. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin çünkü siz iyi olursanız etrafındakilere faydalı olabilirsiniz." dedi.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Betül Akbey de merkezde tamamen koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını belirterek, sağlığını geliştirmek ve korumak isteyen tüm vatandaşları merkeze davet etti.

Vatandaşların hastalanmayı beklemeden sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurgulayan Akbey, "Merkezimize doğrudan başvurabilir, aile hekimleriniz aracılığıyla, 182'yi arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden randevu alabilirsiniz." diye konuştu.

Merkezin Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ramazan Ateş de vatandaşlara destek olduklarını anlattı.

Merkezde sigarayı bırakan 68 yaşındaki Can Çungay ise 40 yılı aşkın süredir sigara kullandığını belirterek, "Ramazan hocamızla tanıştık, dördüncü haftamdayım ve artık sigara kullanmıyorum." ifadesini kullandı.

Pakiz Çoktalar ise bir yıldır geldiği merkezde 17 kilo verdiğini söyledi.

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 10:04:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei