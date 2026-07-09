Bursa'da Diyaliz Merkezi Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Diyaliz Merkezi Kapasitesi Artırıldı

Bursa\'da Diyaliz Merkezi Kapasitesi Artırıldı
09.07.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi'nde diyaliz hizmet kapasitesi artırılarak 6 günde 3 seans sunulmaya başlandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce haziran ayında yapılan düzenleme ile Bursa Şehir Hastanesi'nde Diyaliz Merkezi'nde hizmet kapasitesi artırıldı.

6 Haziran 2026 itibarıyla başlayan yeni düzenlemeyle birlikte Bursa Şehir Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü, günde 3 seans olarak hizmet verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Ayar, yeni düzenleme ile daha fazla hastanın diyaliz imkanından faydalanması amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Ayar, "6 Haziran 2026 itibariyle Bursa'mızın sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Haftanın 6 günü 3 seans olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Seans sayımızı bin 450'den bin 750'ye çıkartarak hızlı ve kesintisiz diyaliz hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

Diyaliz Sorumlu Hekimi Dr. Teoman Ekşioğlu ise "7 hastayla başladığımız tedavimiz bugün itibarıyla 22 hastayla devam etmektedir. Genişleyen kadromuz ve artan imkanlarımızla, daha fazla hastamızın hayatına dokunmaya ve yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekşioğlu ayrıca Diyaliz Merkezi'nin kapasitesinin artmasına vesile olan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Diyaliz, Diyaliz, Sağlık, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da Diyaliz Merkezi Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur’un yargılanmasına bugün başlanıyor Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Litvanya’dan Ankara’da ’Hürmüz’ açıklaması: “Göndermeye hazırız“ Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması: "Göndermeye hazırız"
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
Trump: Joe Biden’in zaten beyni yoktu Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu
Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 09:46:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Diyaliz Merkezi Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.