Büyük Bağırsak Ameliyatı Geçiren Kedi Sağlığına Kavuştu

Sağlık

Büyük bağırsağı dışarı çıkan kedi ameliyata alındı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu, büyük bağırsağı dışarı çıkan kediye rektal prolapsus ameliyatı yapıldı.

Sümbül Mahallesi Gazi İlkokulu bölgesinden belediye kliniğine getirilen sahipsiz kedi için veterinerler seferber oldu. Genetik faktörler ve beslenmeye bağlı olarak büyük bağırsağı dışarı çıkan kedi, veteriner hekim Faysal Cindioğlu tarafından hemen ameliyata alındı. Bölgede nadiren yapılan ameliyatı gerçekleştiren Cindioğlu, "Yaptığımız muayene sonucunda genetik faktörler ve beslenmeye bağlı olarak (Prolapsus rekti) kalın bağırsağı dışarı çıkması teşhisi koyduk. Acı çeken kediyi hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı bir şekilde geçti. Müşahede altına aldığımız kedi daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacak" dedi.