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Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı

06.01.2022 11:43
Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı

Çanakkale'de bir hastanın böbreğinden 15 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığındaki tümör alındı.

Çanakkale'de bir hastanın böbreğinden 15 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığındaki tümör alındı.

Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Koç, ağrı ve idrarda kanama şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu.

Hastayı muayene eden Opr. Dr. Mahir Seyrek, böbreğinde tümör olduğunu belirledi.

Mahir Seyrek ve Opr. Dr. Ali Turunç tarafından ameliyat edilen kadının vücudundan 3 kilogram ağırlığındaki tümör çıkarıldı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

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Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Fatma Koç, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de hastanın böbreğinden 3 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika
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