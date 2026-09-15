Çanakkale'de robotik yürüme rehabilitasyon ünitesi bölgede ilk kez açıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de robotik yürüme rehabilitasyon ünitesi bölgede ilk kez açıldı

Çanakkale\'de robotik yürüme rehabilitasyon ünitesi bölgede ilk kez açıldı
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde robotik yürüme rehabilitasyon ünitesi hizmete açıldı. Bölgede ilk kez sunulan bu teknolojiyle hastane, çevre illere de hizmet verebilecek.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Robotik Rehabilitasyon Ünitesinin açılışı Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, il protokolü üyeleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Op. Dr. Hasan Keser, sağlık hizmetlerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, ünitenin kente ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Robotik yürüme rehabilitasyon sistemi, inme (felç) sonrası gelişen yürüme kayıpları, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz ve benzeri nörolojik hastalıkların yanı sıra ortopedik cerrahiler sonrasında ortaya çıkan yürüme ve denge bozukluklarının tedavisinde kullanılacak.

Uygun hasta değerlendirmeleri sonrasında serebral palsi ve nöromüsküler hastalıklarda da rehabilitasyon süreçlerine destek sağlaması hedefleniyor.

Tekrarlayan ve kontrollü yürüme egzersizleriyle hastaların tedavi süreçlerini destekleyen cihaz, bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programlarının uygulanmasına olanak tanırken, hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor.

Robotik rehabilitasyon uygulamalar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri ile alanında deneyimli fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekip tarafından, bilimsel rehberler ve hasta güvenliği esas alınarak yürütülecek.

Bölgede ilk kez hizmete sunulan bu teknoloji sayesinde hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çevre illere de hizmet verebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de robotik yürüme rehabilitasyon ünitesi bölgede ilk kez açıldı - Son Dakika

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