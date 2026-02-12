Çanakkale'de Rus Yaralılar Taburcu Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Çanakkale'de Rus Yaralılar Taburcu Edildi

Çanakkale\'de Rus Yaralılar Taburcu Edildi
12.02.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında yaralanan Rus karı koca, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlıklı olarak taburcu edildi.

Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan Rus karı koca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Rus uyruklu karı koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu ağır ortopedik yaralanmaya maruz kaldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine başvuran 36 yaşındaki erkek hastada pelvis ve asetabulum kırığı, 28 yaşındaki kadın hastada ise önkol, pelvis ve asetabulum kırıkları ile çoklu büyük kırıklar tespit edildi.

Her iki hastanın da Ortopedi Servisi'nde yatış ve tedavileri gerçekleştirildi.

Erkek hasta 163, kadın hastamız ise 108 gün boyunca Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Okan tarafından tedavi edildi.

Tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Op. Dr. Okan, "Pelvis ve asetabulum kırıkları, uzun süreli ve multidisipliner yaklaşım gerektiren ciddi yaralanmalardır. Hastalarımızda uygulanan cerrahi tedaviler, yoğun bakım, servis takipleri ve rehabilitasyon süreci ekip çalışmasıyla titizlikle yürütüldü. Hastalarımızın sağlıklı şekilde taburcu edilmesi bizler için son derece sevindirici." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise şunları kaydetti:

"Bu tür ağır travma vakalarında hastanemizin sahip olduğu teknik altyapı, deneyimli hekim kadrosu ve özverili sağlık çalışanlarımız büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli tedavilerine rağmen hastalarımızın sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmesi, ekip çalışmasının ve kaliteli sağlık hizmetinin en güzel göstergesidir. Sürece katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Rus karı koca, gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından genel sağlık durumları iyi olarak taburcu edildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hastane, Trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Rus Yaralılar Taburcu Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:14:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Rus Yaralılar Taburcu Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.