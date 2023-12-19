 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanın yemek borusunun sorunlu olan kısmı çıkarılıp midesi tüp haline getirildi. Oluşturulan yemek borusu ile normal besin sindirim yolunun devamlılığı sağlanan hasta, hızlı iyileşme sürecinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon
19.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 13:01
Abone Ol

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus (yemek borusu) kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniğine yutma güçlüğü şikayetiyle başvuran 46 yaşındaki kadına, endoskopik girişim sonucu özofagus kanseri tanısı konuldu. İleri tetkikleri de yapılan hasta için doktorlar ameliyat kararı aldı.

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Barış Türker, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaya ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Kurtkulağı tarafından hastanın yemek borusunun sorunlu olan kısmı çıkarılıp midesi tüp haline getirildi. Oluşturulan yemek borusu ile normal besin sindirim yolunun devamlılığı sağlanan hasta, hızlı iyileşme sürecinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıkış yapmadan önce hastaya ziyarette bulunan Başhekim Dr. Hasan Keser, Türkiye'de büyük merkezlerde gerçekleştirilen bu operasyonun, Çanakkale'de ve bölgede ilk olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Bu tür büyük ameliyatların operasyona hazırlık, operasyon süreci ve sonrası olmak üzere uzun bir süreci kapsadığını aktaran Keser, hastanın özveriyle çalışan ekip sayesinde sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Keser, hastane olarak her zaman güncel bilgi ve tekniklerle uygulanan yöntemlerle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Özofagus kanseri, özofagus adı verilen boğaz ile mide arasında tüp şeklindeki yapıda kanserli hücrelerin gelişmesi olarak biliniyor. Bu kanser türü, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı, kilo kaybı ve sindirim sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Erken evrede yakalanan kanserler, başarılı şekilde tedavi edilebiliyor.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, Devlet Hastanesi, Çanakkale, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon - Son Dakika


13:58
Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak

Son Dakika
13:58 Derbide sahada olacak mı? Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı: Endişeye mahal yok endişeye
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement