Canan Dağdeviren Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Canan Dağdeviren Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti

Canan Dağdeviren Aziz Sancar\'ı Ziyaret Etti
19.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Nobel ödüllü Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti, duygusal anlar yaşandı.

MEME kanserinin erken teşhisi ve ağrı eşiğinin ölçümüne yönelik giyilebilen ultrason cihazı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

Giyilebilir sağlık teknolojileri alanındaki icatlarıyla dünyada adından söz ettiren Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren'e, geçen yıl 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verildi. Prof. Dr. Dağdeviren, bu yıl 9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakımda kaldı. ABD'de aldığı tedavinin ardından 27 Haziran'da taburcu olan Prof. Dr. Dağdeviren, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı, ABD'de bulunan Sancar Türk Kültürel ve Topluluk Merkezi'nde ziyaret etti.

'ATA'SI İLE BULUŞAN ÜLKÜ GİBİ HİSSETTİM'

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Dağdeviren, "Sayılan, kutsal, değerli; sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen anlamına geliyor, Aziz. Bir insan, adının manasının hakkını ancak bu kadar verebilirdi. Aziz Hocam, aziz insan, aziz dost, canım hocam. Uzun zamandır hayal ettiğim bir ziyareti gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşıyorum. Şu kısacık ömürde gönüller yapmaya geldik; sevmek ve sevilmek ne güzel şey. NC Chapel Hill'de 3 gün rüya gibi geçti, unutulmaz anılar biriktirdim. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in eğitim verdiği bireyler olarak bilgimizi ve sevgimizi paylaştık, keyifli sohbetler yaptık. Sade Türk kahvelerimizi yudumladık Aziz Hocam ile. Rahatsızlığım nedeniyle Boston'a gelmek isteyecek kadar zarif ve yüce gönüllü, sabahın erken saatinde bizi havaalanından yolcu edecek kadar alçakgönüllü bir ruh. Cümlelerle anlatılamayacak kadar derin bir insan, Aziz Hocam. Durumun özü; kendimi Ata'sı ile buluşan Ülkü gibi hissettim. Sağ olsun, var olsun, aziz olsun, Aziz Hocam" dedi.

'SENİ HER ŞEYİNLE SEVDİM, GÜZEL KIZIM'

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ise Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Geldiğiniz için sana ve annene teşekkür ederim. Her yönünle; Türklüğün, bilim insanı kimliğin, anneliğin vefakarlığın ve sayamayacağım daha nice ulvi özelliklerinle seni her şeyinle sevdim, güzel kızım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Canan Dağdeviren, Bilim İnsanı, Aziz Sancar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Canan Dağdeviren Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:19:42. #7.13#
SON DAKİKA: Canan Dağdeviren Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.