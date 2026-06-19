Canik\'ten \'bağımsızlık\' mesajı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği söyleşi programında bağımlılıkla mücadelenin temel prensipleri ele alandı.

Canik Belediyesi, 2026 Bağımsızlık Yılı'na özel gerçekleştirmeyi sürdürdüğü programlarla bağımsız gelecek farkındalığını artırmaya devam ediyor. Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Ortak Sorumluluğumuz: Bağımlılıkla Mücadele" söyleşi programında katılımcılara bağımlılık türleri ve bağlılığın sebep olduğu toplumsal sorunlara yönelik bilgiler aktarıldı.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Araştırmacı Yazar Osman Atalay ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Alaattin Altın uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığının zararlılarını ortaya koyan akademik çalışmalar ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Teknoloji bağımlılığına da dikkat çekilen söyleşide, teknoloji bağımlılığın aile kurumu üzerindeki etkileri üzerine bilgiler paylaşıldı. Söyleşide ayrıca bağımlılıktan uzak nesillerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. - SAMSUN