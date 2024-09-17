Çankırı'da Tuz Mağarasında KOAH Hastalarına Şifa - Son Dakika
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Sağlık

Çankırı'da Tuz Mağarasında KOAH Hastalarına Şifa

Çankırı\'da Tuz Mağarasında KOAH Hastalarına Şifa

5 bin yıllık tuz mağarası, KOAH hastalarına yönelik sağlık turizmi etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

17.09.2024 20:33
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ÇANKIRI'da yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarası, KOAH hastalarına şifa kaynağı olacak.

Çankırı'da bulunan, 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Yer Altı Tuz Şehri, 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' kapsamında sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Proje kapsamında Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehrinde, KOAH hastalarına yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirilerek, mağara içerisinde nefes darlığı çeken hastaların nefes açıcı özelliği olan tuz mağarasında verimli zaman geçirmeleri sağlanacak.

İlk programı 24 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projede, seramik atölyesi, ebru sanatları atölyesi, müzikal etkinlikler, drama etkinlikleri, sinema ve şiir dinletileri, sağlıklı spor etkinlikleri, fiziksel egzersiz etkinlikleri ve uzman görüşleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Projeyle ilgili konuşan Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı için çok önemli bir hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Ciddi anlamda rağbet gören Yer Altı Tuz Şehri'nde turizmin çeşitli alanlarında Çankırı'ya katma değer sağlaması adına çalışmaların devam ettiğini ifade eden Taşolar, "Bu turizm alanlarından biri de sağlık turizmi. Bugün Yer Altı Tuz Şehrimizde sağlık turizmi alanında hayata geçirilecek projemiz için paydaşlarımız ile birlikte bir araya gelerek böyle bir projeyi geliştirdik. Bu projenin Yer Altı Tuz Şehrini sağlık turizmi alanında aranan yerlerden biri yapacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KOAH HASTALARI DAVET EDİLECEK'

Yeşilay Çankırı Şubesi Başkanı İsmail Özcan ise projenin detaylarını paylaştı. Bu projede KOAH hastalarının Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde uzun süreli etkin zaman geçirmeleri sağlanarak solunum fonksiyonlarındaki olumlu değişikliklerin tespit edilmesi, kan ve solunum testleri ile bu durumun desteklenmesi, aynı zamanda Çankırı'nın sağlık turizminin tanıtımı potansiyelinin artırılmasınğn amaçlandığını ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Bu proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanlıkları aracılığıyla KOAH hastaları Çankırı Yer Altı Tuz Şehrine davet edilecek. 'Daha Güçlü Bir Nefes' Projesindeki paydaşlarımızın destekleri ve katkılarıyla Çankırı Yer Altı Tuz Şehrinde (Tuz Mağarası) 15 gün süresince 09.30-15.30 saatleri arasında ilgili uzmanlar ve gönüller aracılığıyla KOAH hastalarımıza yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirilerek mağara içerisinde KOAH hastalarının tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacak. 'Daha Güçlü Bir Nefes' projesi katılımcılar tarafından tamamen ücretsiz olup, bu program 2 farklı grupla uygulanacak. İlk grup programı 24 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci grubun programının ise ekim ya da kasım aylarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çankırı, Kültür, Turizm, Sağlık, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çankırı'da Tuz Mağarasında KOAH Hastalarına Şifa - Son Dakika

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