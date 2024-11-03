Sağlık

Edirne'de yaşayan böbrek hastası Zuhal Kayalar çapraz nakille hayata tutundu.

45 yaşındaki Kayalar, 30 yaşında başlayan böbrek rahatsızlığı nedeniyle 10 yıl ilaçlı, 3 yıl da diyalize bağlı tedavi gördü.

Uzun yıllar nakil için bekleyen Kayalar, komşusunun tavsiyesi üzerine 2022'de İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan araştırmalar sonucu Kayalar'ın çapraz bağışla sağlığına kavuşabileceği belirlendi.

Çapraz nakil eşleşmesi ile Kayalar'ın eşi Ayhan Kayalar (53) böbreğini Aksaray'da nakil bekleyen bir hastaya, bu kişinin eşi de Kayalar'a böbreğini verdi. İki kadın da nakil ameliyatı sonrası hayata tutundu.

Sağlığına kavuşan ve 2 yıldır iş hayatında aktif olarak yer alan Kayalar, etrafındaki kişilere organ naklinin önemini anlatıyor.

"Çalışmayı, insanları, hayatı çok seviyorum"

Kayalar, AA muhabirine, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın yardımıyla uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Tedavilere rağmen böbreğini kaybettiğini belirten Kayalar, "Daha sonra diyalizle yaşamıma devam ettim. Biz bu tedavi sürecinde nakil çabası içerisindeydik. Kardeşlerimle nakil denendi, uyumluyduk ancak bazı nedenlerle nakil gerçekleşmedi. Bu hastalığı yaşayınca böbrek rahatsızlığının ne kadar zor olduğunu öğrendim." dedi.

Kayalar, diyaliz tedavisi sürecinin hayatını çok kısıtladığını ve zorlandığını anlattı.

Uzun süre böbrek nakli beklediğini ifade eden Kayalar, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimle tam nakil olacağım gün son yapılan kan tahlilinde antikor problemi ortaya çıktı. Çok zorlandım, 'Allah'ım al canımı kurtulayım' dedim. Çok gençsiniz, diyaliz süreciyle kısıtlanmak istemiyorsunuz. Çalışmayı, insanları, hayatı çok seviyorum. Bu süreçte diyaliz böbreği iyileştirirken birçok organı da bozuyor. Kalp problemleri de yaşadım. Sonrasında komşularım bana bir öneride bulundu. Onlar sayesinde İstanbul'daki özel hastanede bizim gibi nakil olmak isteyen çiftle çapraz nakil olduk. Bize en uyumlu olan kişiler 4 gün sonra karşımıza çıktı. 13 yıllık tedavimde, 3 yıl diyalize bağlanırken her gün nakil bekledim ancak çapraz nakille çok kısa sürede beklediğim böbreğe ulaştım."

"O insana bir hayat bağışlıyorsunuz"

Kayalar, organ bağışının nakil bekleyen hasta için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çapraz nakille yakınınızın hayatını en kaliteli şekilde yaşamasına sebep olacaksınız. Siz o insana bir hayat bağışlıyorsunuz. Eşim sağ olsun, benim hem eşim hem kurtarıcım oldu. Hayatı bana ikinci defa hediye etti.

Aksaray'da bağış bekleyen hastanın eşi böbreğini bana, benim eşim de hastaya böbreğini verdi. O da çapraz nakille hayata döndü. Çok şükür sağlığımız yerinde ve mutluyuz ailemizle birlikteyiz. Hayatımız çok güzel. Herkes muhakkak bunun bilincine varsın."

"Tanıdığım herkesi bilgilendiriyorum"

Kayalar'ın eşi Ayhan Kayalar da organ bağışının çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Eşinin sağlığına kavuşmasına Aksaray'dan tanımadığı bir ailenin vesile olduğunu söyleyen Kayalar, "Eczanede çalışmama rağmen çapraz bağış hakkında bilgim yoktu. Eşimin rahatsızlığıyla çok şey öğrendim ve tanıdığım herkesi bilgilendiriyorum. Aksaray'daki bağışçı aileyle de arkadaş olduk ve görüşüyoruz." dedi.