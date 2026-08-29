Cem Yılmaz Hastaneye Sevk Edildi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde anjiyoya alındı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ambulans eve geldi. Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz daha sonra ÇOMÜ hastanesine sevk edildi. Ünlü komedyen Yılmaz'a anjiyo yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Cem Yılmaz Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?